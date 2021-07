The War On Drugs in voorjaar 2022 naar Ziggo Dome

The War On Drugs komt naar de Ziggo Dome! De Amerikaanse rockband staat in april 2022 op het Amsterdamse podium.

The War On Drugs naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van The War On Drugs! De indierockband heeft een gloednieuw album en tour aangekondigd. De nieuwe plaat, getiteld ‘I Don’t Live Here Anymore’, wordt op 29 oktober uitgebracht en bij een nieuw album hoort natuurlijk ook een tour. De Amerikanen brengen deze nieuwe tour op vrijdag 22 april 2022 naar de Ziggo Dome in Amsterdam.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 23 juli om 10:00 uur in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

