Eels in voorjaar 2022 naar AFAS Live Amsterdam

Eels komt naar Nederland. De Amerikaanse rockband reist in april 2022 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Goed nieuws voor fans van Eels! De groep rond frontman Mark Oliver Everett, alias ‘E’, komt in het voorjaar van 2022 naar AFAS Live. De band betreedt het Amsterdamse podium op vrijdag 8 april 2022. De nieuwe tour heeft de toepasselijke naam ‘Lockdown Hurricane Tour’ gekregen, verwijzend naar het in 2014 uitgebrachte nummer ‘Lockdown Hurricane’.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 16 juli 2021 om 10:00 uur in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

