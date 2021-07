MadNes Festival kondigt nieuwe reeks namen aan

MadNes Festival heeft een flinke rij nieuwe namen aangekondigd! Onder meer Gallowstreet en Tusky komen aankomende zomer naar het festival op Ameland.

Nieuwe namen voor MadNes Festival

De aankomende editie van MadNes Festival vindt dit jaar op 27, 28 en 29 augustus plaats op Strand Nes in Ameland. De organisatie kondigde onlangs al een flink deel van de line-up aan, met onder anderen Will and the People, De Likt en Tim Knol. Vandaag kondigt het festival opnieuw een flinke rij nieuwe acts aan! De volgende artiesten staan aankomende zomer op het podium:

Gallowstreet | The Mauskovic Dance Band | Tusky | Splendid | La Regadera (ES) | Valvetronic | The Vices | Robbing Banks | De Stokers | Cookhouse | ØKAPÍ Collectief | Jonas Brøg | The Black Ravens | JATOCH | DJ Olivier | Open Mic Sessie o.l.v. Erik Ankoné | The Noise of Holland Karaokeshow

MadNes 2021

Naast muziek kunnen bezoekers zich ook vermaken met verschillende spannende sporten zoals golfsurfen en skateboarden, een uitgebreid cultureel programma en nog veel meer gekte. Tickets voor het festival zijn inmiddels in de verkoop. Check de website voor meer info.

