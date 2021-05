Guus Meeuwis verplaatst ‘Groots’-concerten naar Rotterdam

De ‘Groots met een zachte G’-concerten van Guus Meeuwis vinden dit jaar eenmalig niet in Eindhoven plaats. De shows zijn naar Rotterdam Ahoy verplaatst.

Guus Meeuwis verplaatst shows naar Ahoy

De traditionele concertreeks van Meeuwis zou in juni in het Eindhovense Philips Stadion plaatsvinden. Door de aanhoudende coronapandemie is inmiddels echter duidelijk dat de shows aankomende zomer niet door kunnen gaan. Daarom is besloten om de reeks naar november te verplaatsen.

Aangezien het weer in november niet geschikt is voor openluchtconcerten, is besloten om de reeks shows eenmalig naar een indoor locatie te verplaatsen. De ‘Groots’-concerten vinden aankomend najaar daarom plaats in Rotterdam Ahoy. De organisatie meldt dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data.

Feest

Guus Meeuwis laat in een reactie op de website van het evenement weten dat hij uitkijkt naar de bijzondere jubileum editie van ‘Groots met een zachte G’: “Er is volgend jaar gewoon weer een Groots met een zachte G in Eindhoven, maar zolang wil ik jullie niet laten wachten. Ik snak, net als jullie, naar een feestje en wil heel graag dit jaar nog mijn jubileum met jullie vieren. Daarom verhuis ik Groots met een zachte G eenmalig naar Ahoy. Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in dit feestje als ik.”

Bron: Groots met een zachte G

