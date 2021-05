Dropkick Murphy’s in 2022 terug naar Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Dropkick Murphy’s! De Amerikaanse band keert in het voorjaar van 2022 terug in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Dropkick Murphy’s naar Ziggo Dome

De show van de rockers is onderdeel van hun ‘Turn Up That Dial Tour’, ter promotie van het onlangs verschenen album ‘Turn Up That Dial’. De band, die elementen van Ierse folkmuziek, hardcore en punkrock combineert tot een feestelijk geheel, betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 12 februari 2022.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 7 mei 2021 in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Instagram

