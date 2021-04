Publiek welkom bij Eurovisie Songfestival 2021 in Ahoy

Het kabinet heeft besloten om publiek toe te staan bij alle 9 shows van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. De shows worden als Fieldlab-testevenement gebruikt.

Publiek welkom bij Eurovisie Songfestival

Het besluit van het kabinet betekent dat er bij zowel de generale repetities als de liveshows een beperkt aantal toeschouwers aanwezig mag zijn. Het muzikale evenement in Ahoy wordt gebruikt als Fieldlab-testevenement en dus zullen er uitgebreide COVID-19 maatregelen genomen worden.

“Dat we nu de mogelijkheid krijgen om het draaiboek voor een Eurovisie Songfestival mét publiek weer open te slaan is iets waar we alleen maar van konden dromen,” zegt uitvoerend producent Sietse Bakker op de website van Ahoy. “We zijn het kabinet en Fieldlab Evenementen dankbaar voor dit perspectief en het vertrouwen dat ze ons hierin geven.”

Hoe het publiek kan worden ontvangen en hoe de kaartverkoop voor de shows gaat verlopen, wordt binnenkort duidelijk. Dit gaat in nauw overleg met de European Broadcasting Union, gemeente Rotterdam en Ahoy.

Bron: Rotterdam Ahoy

