Jacob Collier in voorjaar 2022 naar Paradiso en TivoliVredenburg

Jacob Collier komt naar Nederland! De Britse singer-songwriter staat in het voorjaar van 2022 in Paradiso Amsterdam en TivoliVredenburg in Utrecht.

Jacob Collier naar Amsterdam en Utrecht

De concerten zijn onderdeel van de ‘Djesse World Tour’, vernoemd naar de reeks albums die Collier tussen 2018 en 2020 uitbracht. De 26-jarige muzikant betreedt op donderdag 17 februari 2022 eerst het podium van Paradiso in Amsterdam. Een dag later, op vrijdag 18 februari 2022, zijn fans in het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg aan de beurt.

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op vrijdag 26 maart 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de websites van de desbetreffende poppodia.

