The Weeknd kondigt extra show in Ziggo Dome aan

Goed nieuws voor fans van The Weeknd! De Canadese zanger staat in oktober 2022 tweemaal op het podium in de Ziggo Dome.

The Weeknd twee keer naar Ziggo Dome

De populaire zanger, songwriter en producer had al een concert in de Ziggo Dome op de planning staan, die op maandag 3 oktober 2022 plaatsvindt. De 30-jarige Canadees heeft hier nu een tweede concert aan toegevoegd. The Weeknd staat ook op dinsdag 4 oktober 2022 op het Amsterdamse podium. Beide shows zijn onderdeel van ‘The After Hours Tour’.

Concertkaarten

Tickets voor het extra concert gaan op maandag 8 februari 2021 in de verkoop. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Save Your Tears, want we hebben goed nieuws!? #TheWeeknd voegt een extra concert toe aan zijn The After Hours Tour op 4 oktober 2022 in de #ZiggoDome!? De kaartverkoop start 8 februari om 10u? Meer informatie? https://t.co/J7OBF7CAna pic.twitter.com/3bhAQJIZOp — Ziggo Dome (@ZiggoDome) February 3, 2021

