AC/DC komt met video voor single ‘Realize’

AC/DC is terug met een gloednieuwe video. De iconische rockband deelde woensdag de muziekvideo voor single ‘Realize’.

‘Realize’ is afkomstig van ‘POWER UP’, de recente comebackplaat van de Australische rockers. In de video, mede geregisseerd door Clemens Habicht en Josh Cheuse, zien we Angus, Brian, Cliff, Phil en Stevie doen waar ze goed in zijn: samen rocken. Eerder deelde de groep al video’s voor single ‘Shot In The Dark’ en ‘Demon Fire’.

De nieuwe video is beschikbaar op het YouTube-kanaal van de band:

