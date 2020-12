Danny Vera nieuwe nummer één in Top 2000

De jaarlijkse Top 2000 van NPO Radio 2 heeft een nieuwe nummer één. Danny Vera heeft met zijn track ‘Rollercoaster’ de toppositie weten te veroveren.

Danny Vera op één in Top 2000

Danny Vera is de nieuwe nummer één in de NPO Radio 2 Top 2000 met zijn nummer ‘Rollercoaster’. Vera stoot ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen van de troon, dat dit jaar op de tweede plaats is geëindigd. The Eagles completeren de top drie met hun track ‘Hotel California’. De top 10 van de lijst werd maandag bekendgemaakt door NPO Radio 2.

1. Roller Coaster – Danny Vera

2. Bohemian Rhapsody – Queen

3. Hotel California – Eagles

4. Piano Man – Billy Joel

5. Stairway To Heaven – Led Zeppelin

6. Black – Pearl Jam

7. Avond – Boudewijn de Groot

8. Fix You – Coldplay

9. Wish You Were Here – Pink Floyd

10. Heroes – David Bowie

Sprakeloos

De Zeeuwse zanger liet in een reactie na de bekendmaking weten sprakeloos te zijn: “Ik ben meestal van heel veel praten, maar hier ben ik een beetje stil van. Ik vind het prachtig en een vleugje gênant. Het is heel bijzonder.” Vera’s ‘Rollercoaster’ wist in 2019 al de vierde plaats in de Top 2000 te behalen, waarmee het de hoogste nieuwe binnenkomer aller tijden werd.

Bron: NPO Radio 2

