Powerwolf in najaar 2021 naar AFAS Live

Powerwolf komt volgend jaar naar Nederland! De Duitse metalband reist in oktober 2021 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Powerwolf naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Powerwolf! De Duitse powermetalband geeft volgend jaar zijn grootste Nederlandse concert tot nu toe. Na verschillende optredens op festivals en in zalen als 013 en de Effenaar, is het in 2021 de beurt aan AFAS Live. De rockers betreden het Amsterdamse podium op zondag 10 oktober 2021.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op woensdag 25 november 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

#POWERWOLF komt op zondag 10 oktober 2021 naar #AFASLive! Wolven zijn inmiddels weer een vaste waarde in de Nederlandse natuur en ook in de metal! De voorverkoop start woensdag 25 november 2020 om 10.00 uur via Ticketmaster. Meer info via https://t.co/PTXLgOTJyz pic.twitter.com/Dhm0JAnqET — AFAS Live (@AFASLive) November 23, 2020

Bron: AFAS Live

