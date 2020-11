AC/DC viert comeback met nieuw album ‘POWER UP’

AC/DC is terug met een gloednieuw album! De iconische rockers, die recent hun comeback aankondigden, brachten vrijdag hun nieuwe plaat ‘POWER UP’ uit.

AC/DC deelt nieuw album ‘POWER UP’

‘POWER UP’ is het zeventiende album van de Australische hardrockband en markeert de terugkeer van zanger Brian Johnson, drummer Phil Rudd en bassist Cliff Williams, die de band de afgelopen jaren om uiteenlopende redenen verlieten. Het album bevat twaalf gloednieuwe rocktracks, waaronder de al eerder uitgebrachte singles ‘Shot In The Dark’ en ‘Realize’.

De plaat is sinds vrijdag beschikbaar via alle bekende streamingsdiensten en in fysieke vorm verkrijgbaar via onder andere Bol.com.

Bron: Spotify

