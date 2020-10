Dua Lipa kondigt livestream concert ‘Studio 2054’ aan

Goed nieuws voor fans van Dua Lipa! De zangeres geeft binnenkort een spectaculair livestream concert met verschillende gastartiesten en andere verrassingen.

Dua Lipa kondigt livestream concert aan

Het bezoeken van concerten zit er door de aanhoudende coronacrisis voorlopig nog niet in en daarom organiseren verschillende artiesten livestream concerten die thuis vanaf de bank te zien zijn. Zo ook Dua Lipa! De Britse zangeres trakteert haar fans op woensdag 27 november 2020 op een spectaculair livestream concert, genaamd ‘Studio 2054’.

‘Studio 2054’ is een ” caleidoscopische, raket-aangedreven reis door de tijd, ruimte, spiegelbollen, rollerdisco’s, bucket hats, pulserende baslijnen en een absolute slam dunk van de beste tijden in de wereldwijde clubcultuur door de decennia heen.” Concertorganisator MOJO licht op zijn website alvast een tipje van de sluier op: “Studio 2054 is meer een live film dan een gewone liveshow en is een sensationele ervaring waarin Dua zingt, danst, door de balzaal loopt en de dansvloer op zijn kop zet met een interstellaire cast van gaststerren, verrassingsartiesten, acrobaten en artiesten.”

Meer informatie over de show en de kaartverkoop voor de livestream is te vinden op de website van MOJO.

Welcome Studio 2054! Studio 2054 is Dua Lipa's caleidoscopische, raket-aangedreven reis door tijd, ruimte, spiegelbollen, rollerdisco's, bucket hats en pulserende baslijnen. Tickets voor deze exclusieve livestream zijn vrijdag om 8.00u te koop. Meer info: https://t.co/DN6d4XDv46 pic.twitter.com/buBRpbAJDd — MOJO (@mojoconcerts) October 28, 2020

Bron: MOJO

