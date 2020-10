Hans Zimmer verplaatst Ziggo Dome concerten naar 2022

Hans Zimmer heeft zijn concerten in de Ziggo Dome verplaatst. De iconische componist en zijn orkest komen in het voorjaar van 2022 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Zimmer zou op 27 en 28 februari 2021 in de Amsterdamse Ziggo Dome staan, maar deze concerten gaan niet door. De Ziggo Dome deelt dat het wegens verschillende wereldwijde gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen niet mogelijk is voor de componist en zijn orkest om op die data op te treden. De shows hebben inmiddels nieuwe data gekregen. Op zondag 27 en maandag 28 maart 2022 komt Zimmer alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

De Ziggo Dome meldt op haar website dat reeds gekochte kaarten gewoon geldig blijven voor de nieuwe data. Daarnaast zijn er nog altijd tickets verkrijgbaar via de website van Eventim.

Vanwege de verschillende gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen wereldwijd, is het niet mogelijk voor @HansZimmer Live om op 27&28 feb 2021 in de #ZiggoDome te staan. Het concert wordt uitgesteld naar zondag 27 en maandag 28 maart 2022. Meer info ? https://t.co/SXGuSt7twb pic.twitter.com/Lkwls8K8UJ

Bron: Ziggo Dome

