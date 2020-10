Limp Bizkit in augustus 2021 alsnog naar 013

Het concert van Limp Bizkit in 013 Tilburg heeft een nieuwe datum gekregen! De Amerikaanse band keert in de zomer van 2021 alsnog terug in het Brabantse poppodium.

Limp Bizkit in 2021 naar 013

De nu-metalband zou oorspronkelijk op 9 augustus 2020 al op het Tilburgse podium staan. Door de aanhoudende coronacrisis kon de show echter geen doorgang vinden. Inmiddels hebben de band en het poppodium een nieuwe datum voor de show gevonden. Limp Bizkit komt op zondag 8 augustus 2021 alsnog naar de Brabantse concertzaal.

Concertkaarten

013 meldt op haar website dat reeds gekochte kaarten gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog tickets verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: 013 Tilburg

