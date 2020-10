Thuisvermaak: Vijf livestream concerten op een rijtje

Met de ingang van de nieuwe coronamaatregelen zit het bezoeken van een concert er voorlopig nog altijd niet in. Desondanks kunnen muziekliefhebbers de komende weken genieten van verschillende liveshows, gewoon thuis vanaf de bank.

Vijf livestream concerten op een rijtje

Nu een groot deel van de mensen inmiddels weer thuis zit, kunnen we met zijn allen wel een beetje thuisvermaak gebruiken! Verschillende artiesten gebruiken de nog altijd aanhoudende coronacrisis om fans van entertainment te voorzien door middel van livestream concerten. Wij hebben vijf van deze concerten speciaal voor jou op een rijtje gezet.

Billie Eilish – 25 oktober

Popster Billie Eilish speelt op 25 oktober om middernacht (in de nacht van zaterdag op zondag) een concert dat via een livestream overal ter wereld te zien zal zijn. Tijdens de show brengt de jonge zangeres nummers van haar plaat ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ ten gehore. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de zangeres.

Nothing But Thieves – 29 oktober

Nothing But Thieves geeft op donderdag 29 oktober een bijzondere show die live gestreamd zal worden. De band speelt een unieke setlist, met onder meer nummers van hun nieuwe plaat ‘Moral Panic’, zeldzame tracks, fan favorieten en meer. Tickets voor de stream zijn hier verkrijgbaar.

Sam Smith – 30 oktober

Om de release van zijn aankomende album ‘Love Goes’ te vieren, geeft singer-songwriter Sam Smith op vrijdag 30 oktober een livestream concert vanuit Abbey Road Studios. Tijdens de show trakteert Smith zijn fans op zowel oud- als nieuw materiaal. Kaarten kunnen hier aangeschaft worden.

Niall Horan – 7 november

Voormalig One Direction-lid Niall Horan speelt op zaterdag 7 november een livestream concert vanuit de iconische Royal Albert Hall in Londen. De opbrengst van de kaartverkoop wordt verdeeld tussen Nialls tourcrew en het #WeNeedCrew fonds, dat zich wereldwijd inzet om touring personeel te helpen het hoofd boven water te houden. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Metallica – 14 november

De iconische metalband Metallica geeft op zaterdag 14 november een bijzonder concert. Het akoestische ‘Helping Hands Concert’ is live vanuit huis te volgen en de opbrengst van de show gaat naar de All Withing My Hands Foundation, het goede doel van de band dat zich inzet voor verschillende gemeenschappen over de hele wereld. Kaarten kunnen via deze link gereserveerd worden.

Bron: Ticketmaster, Twitter

Foutje gezien? Mail de redactie.​