Heilung in december 2021 naar 013 Tilburg

Heilung komt naar Nederland! De internationale folkrockband reist in december 2021 naar Tilburg voor een show in 013.

Goed nieuws voor fans van Heilung! De duistere folkrockband, met leden uit Duitsland, Denemarken en Noorwegen, keert eind 2021 terug in Nederland. Het ensemble staat op vrijdag 3 december 2021 op het podium van 013 in Tilburg. Fans mogen zich opmaken voor een reis door donkere soundscapes, sjamanistische ritmes en meeslepende vocalen.

Het voorprogramma wordt verzorgd door Gaahls WYRD, de Noorse blackmetalband van voormalig Gorgoroth-zanger Gaahl.

Tickets voor de show gaan op maandag 21 september om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: 013 Tilburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.