Metallica releaset livealbum ‘S&M2’

Goed nieuws voor fans van Metallica! ‘S&M2’, het tweede symfonische livealbum van de metalband, ligt vanaf vandaag in de schappen.

Metallica releaset ‘S&M2’

Metallica en het San Francisco Symphony sloegen de handen in september 2019 opnieuw ineen voor twee nieuwe symfonische metalshows, twintig jaar na de originele shows die de band en het orkest samen speelden. De concertregistratie van deze shows, ‘S&M2’ genaamd, was in 2019 al in bioscopen over de hele wereld te zien, maar inmiddels kunnen fans ook thuis van het concert genieten.

‘S&M2’ is in verschillende vormen verkrijgbaar via onder meer Bol.com. Daarnaast is het livealbum beschikbaar op de bekende streamingsdiensten en zijn verschillende nummers op het YouTube-kanaal van de band te zien.

S&M2 is finally here! Watch the full performance of “No Leaf Clover” on our YouTube channel! smarturl.it/sm2-clover-ytStream It or Buy It: smarturl.it/s-and-m-2 Posted by Metallica on Thursday, August 27, 2020

Bron: Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​