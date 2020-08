Jeff Dunham verplaatst show in Ziggo Dome naar 2021

De show van Jeff Dunham in de Ziggo Dome wordt verplaatst. De Amerikaanse comedian keert in mei 2021 alsnog terug in Amsterdam om de voorstelling in te halen.

Dunham zou op 20 oktober 2020 al in de Amsterdamse concertzaal staan, maar door de aanhoudende coronacrisis ziet de comedian zich genoodzaakt om zijn voorstelling naar volgend jaar te verplaatsen. De 58-jarige Amerikaan en zijn wereldberoemde buikspreekpoppen staan op zondag 2 mei 2021 alsnog in de Ziggo Dome. De show is onderdeel van Dunhams ‘Seriously!? Tour’.

De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog altijd kaarten verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

We hebben zojuist bericht ontvangen van concertorganisator Greenhouse Talent dat de show van Jeff Dunham op 20 oktober is verplaatst naar 2 mei 2021. Reeds aangeschafte tickets blijven geldig voor deze nieuwe datum en alle kaartkopers ontvangen hierover een mail met meer info. pic.twitter.com/hfGG7W7fRB — Ziggo Dome (@ZiggoDome) August 13, 2020

