Ilse DeLange verplaatst clubtour naar 2021

View this post on Instagram

Tour aankondiging: De komende clubtour die nu gepland stond voor september zal helaas verplaatst moeten worden naar februari en maart 2021. Bij de reeds uitverkochte shows is een 1.5 meter regel van het RIVM niet te handhaven. Tickets blijven uiteraard geldig, voor meer informatie kan iedereen terecht bij de concertzalen. De show van Paradiso is ook verplaatst, ivm de zomerstop is dit echter nog niet zichtbaar op hun website. Paradiso is vanaf 3 augustus weer bereikbaar voor alle vragen betreft de verplaatsing en de tickets. We moeten dus nog even geduld hebben allemaal… ik kijk er zo naar uit om eindelijk weer live te kunnen spelen voor een volle zaal! Hoop jullie in 2021 te zien! Liefs!