WOO HAH! 2021 kondigt eerste lading namen aan

WOO HAH! 2021 heeft zijn eerste lading namen aangekondigd! Onder meer Future en Young Thug komen volgend jaar naar het hiphopfestival bij de Beekse Bergen.

WOO HAH! keert volgend jaar terug op het festivalterrein bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het festival, dat dit jaar niet door kon gaan vanwege de aanhoudende coronacrisis, heeft het eerste deel van zijn line-up bekendgemaakt. De organisatie onthulde maandag de komst van de volgende negentien namen:

Future, Young Thug, Adf Samski, Aj Tracey, Chivv, City Morgue, Frenna, Iann Dior, Jack Harlow, Lijpe, Murda Beatz, Pi’erre Bourne, Qlas & Blacka, Rimon, S10, Slowthai, Tiffany Calver, Yung Lean en Zwangere Guy.

De aankomende editie van het hiphopfestival vindt op 9, 10 en 11 juli 2021 plaats bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Kaarten voor het driedaagse evenement zijn inmiddels in de verkoop gegaan. Deze zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Future, Young Thug, Jack Harlow and many more are the first confirmed acts for WOO HAH! 2021. More acts will follow later this year!

Tickets are on sale now via https://t.co/l0vmQVhMuD pic.twitter.com/wJAV5VoOmh

