Elton John deelt oude concerten om geld op te halen in strijd tegen AIDS

Elton John deelt de komende zes weken ieder weekend een oud concert. Het Britse icoon doet dit om geld op te halen voor zijn Elton John AIDS Foundation. Volgens Elton is het extra geld hard nodig, zeker gezien de huidige coronacrisis: “We kunnen hiv-testen en de zorg in deze periode niet in gevaar brengen, anders kunnen de gevolgen rampzalig zijn voor de 37,5 miljoen mensen met hiv.”

De ‘Classic Concert Series’ wordt vrijdagavond afgetrapt met een concert dat John in 1976 in het Playhouse Theatre in Edinburgh, Schotland gaf. Fans kunnen geld doneren door de donatieknop te gebruiken die zich naast de videospeler op YouTube bevindt. De extravagante zanger hoopt tenminste 500.000 dollar op te halen.

The Classic Concert Series is running in support of @EJAF's #COVID19 Emergency Fund to continue HIV prevention and care for the most vulnerable people around the globe during the COVID-19 pandemic. You can donate on @YouTube whilst watching the show. https://t.co/UanioM9nAs

