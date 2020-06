Grote evenementen per 1 juli weer mogelijk

Goed nieuws voor de evenementenbranche! Grote evenementen mogen per 1 juli weer doorgaan, mits de organisatie anderhalve meter afstand tussen bezoekers kan garanderen.

Poppodia, concertzalen, theaters en festivals krijgen per 1 juli meer ruimte om evenementen te organiseren. Dat meldde premier Rutte zojuist in een persconferentie. Er geldt vanaf deze datum geen maximum aantal toeschouwers meer.

Wel stelt de minister dat de organisatoren zich aan strenge regels dienen te houden. Zo zullen bezoekers te allen tijde anderhalve meter afstand moeten houden. Rutte liet tevens weten dat evenementen met hoge bezoekersaantallen nog even op zich zullen laten wachten. De premier verwacht dat grote evenementen pas halverwege augustus georganiseerd kunnen worden, in verband met het aanvragen van de benodigde vergunningen en de tijd die dat zal kosten.

Bron: Persconferentie

