Justin Bieber beschuldigd van verkrachting

De Canadese zanger Justin Bieber wordt ervan beschuldigd twee vrouwen te hebben verkracht. Dat meldt de website ‘Too Fab’.

De zanger wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een verkrachtingszaak. Twee vrouwen hebben Justin aangeklaagd, dat meldt ‘Too Fab‘. Volgens het nieuwsplatform ontkent het kamp van de zanger één van de beschuldigingen als “feitelijk onmogelijk”.

Eén van de twee vrouwen, Daniëlle, beweert in een inmiddels verwijderde tweet in 2014 verkracht te zijn door Bieber. Dit zou na een evenement in Austin Texas hebben plaatsgevonden. De dame zegt dat zij door de artiest was uitgenodigd in zijn hotelkamer. Hier bleken zij met zijn tweeën te zijn waarna Justin haar van haar kleding zou hebben ontdaan en vervolgens seksueel misbruikt zou hebben.

Daniëlle zegt dat de beschuldigingen aan het adres van acteur Ansel Elgort haar ertoe hebben gebracht om ook naar buiten te treden. De acteur is beschuldigd van het seksueel misbruiken van de toen 17-jarige Gabby in 2014.

Het managementteam van de zanger ontkent de beschuldigingen omdat de popster op die specifieke avond ergens anders zou hebben geslapen. Justin heeft zelf inmiddels ook op de beschuldiging gereageerd. Volgens de zanger heeft de regionale manager van de hotelketen, waar de verkrachting plaats zou hebben gevonden, bevestigd dat Bieber op die bewuste avond niet in het hotel aanwezig was. De popster toont tevens documenten waaruit blijkt dat hij die avond ergens anders sliep.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS

— Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020