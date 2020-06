Pointer Sisters-zangeres Bonnie Pointer overleden

Bonnie Pointer is gisteren op 69-jarige leeftijd overleden, dat meldt haar zus aan nieuwsplatform TMZ. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Bonnie Pointer overleden Verdrietig nieuws voor Pointer Sisters-fans. Bonnie is gisteren, maandag 8 juni 2020, op 69-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Anita Pointer, de zus van de artieste. Waaraan de muzikante is overleden is nog niet bekend. Bonnie is het tweede lid van de groep dat is overleden. Zus June Pointer overleed in 2006.

Pointer Sisters

De zussen June, Anita en Bonnie vormden eind jaren zestig de muziekgroep, die tot een kwartet uitgroeide nadat zus Ruth zich in 1972 bij de groep voegde. De Sisters scoorden in de jaren zeventig hun eerste hit. De dames namen gedurende het bestaan van de groep vijf platen op waarmee zij meerdere malen in de prijzen vielen. Zo wist de groep onder meer een Grammy Award in de wacht te slepen. In 1978 besloot Bonnie haar drie zussen te verlaten om vervolgens een solocarrière te starten.

