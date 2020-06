DeWolff in juli 2020 naar TivoliVredenburg in Utrecht

Goed nieuws voor DeWolff fans. De band komt in juli 2020 naar het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg voor een bijzondere 100-man show.

Op vrijdag 10 juli 2020 komt het drietal naar Utrecht voor een speciaal optreden bij TivoliVredenburg. Gedurende het optreden is er een maximum van 100 man gesteld, dit in verband met de coronamaatregelen van het kabinet.

Tickets voor DeWolff zijn vanaf vrijdag 5 juni 2020 om 10:00 uur verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

De formatie is in 2007 opgericht en bestaat uit Luka van de Poel (drummer), zijn broer Pablo van de Poel (zanger en gitarist) en Robin Piso (Hammondorgel). Benieuwd naar het werk van de Limburgse bluesrockband? Beluister hieronder het meest beluisterde nummer van de mannen genaamd ‘Sugar Moon’.

