Powerized presenteert nieuw nummer ‘Let The Good Be Better’

Goed nieuws voor Powerized fans! De band heeft aan nieuw materiaal gewerkt en bracht afgelopen vrijdag een kersverse single uit.

‘Let The Good Be Better’

De Nederlandse band heeft aan nieuwe muziek gewerkt. Afgelopen vrijdag, 29 mei 2020, bracht de rockgroep een nieuw nummer uit: ‘Let The Good Be Better’. De zanger van Powerized, Nick Holleman vertelt het volgende over het lied: ”Ondanks onze valse start met gecancelde shows, ben ik trots op deze single die hier als creatieve reactie uit ontstond en die de identiteit van Powerized goed weergeeft. ‘Let The Good Be Better’ is een persoonlijk nummer met een kwetsbare kent. De boodschap: Als iemand een goede intentie of bedoeling heeft, help diegene dan om het resultaat beter te maken. Helpen en geholpen worden zijn beiden belangrijk.”

‘Let The Good Be Better’ is nog maar een voorproefje van wat de mannen in petto hebben. In november en december van dit jaar start de popformatie met een tournee door Europa, ter promotie van het nieuwe materiaal.

Bron: Powerized

