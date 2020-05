The Wailers releasen single met o.a. Shaggy en Skip Marley

The Wailers zijn terug! De Jamaicaanse reggaeband heeft voor het eerst in vijfentwintig jaar een nieuwe track uitgebracht. De band werkt op de track ‘One World, One Prayer’ samen met onder meer Shaggy en Skip Marley.

The Wailers releasen nieuwe single

Goed nieuws voor fans van The Wailers! De iconische band, vooral bekend van zijn werk met de legendarische reggaezanger Bob Marley, is terug met een gloednieuwe single. De formatie werkt op de track ‘One World, One Prayer’ samen met een flinke lijst gastartiesten. Zo zijn niemand minder dan Shaggy, Farruko, Cedella Marley en Skip Marley op het nummer te horen.

De single, een oproep tot eenheid, liefde en inclusie voorbij culturele verschillen, verscheen inclusief video op het YouTube-kanaal van de band:

Bron:Aces High Promotion

Foutje gezien? Mail de redactie.​