Roddel: Is de relatie tussen Lil Kleine en Jaimie Vaes over?

Het gerucht gaat dat de relatie tussen Lil Kleine en zijn vriendin Jaimie Vaes zou zijn verbroken. Het koppel heeft er zelf nog geen uitspraak over gedaan.

“Lil Kleine en Jaimie Vaes uit elkaar”

Het gerucht dat het tussen Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine, en zijn vriendin Jaimie Vaes niet goed gaan deed al vaker de ronde. Het koppelzou nu daadwerkelijk afstand van elkaar hebben genomen en de relatie tot een eind hebben gebracht.

Jorik en Jaimie volgen elkaar niet meer op Instagram, wat best gek is als je in een relatie zou zitten.

Quarantaine in Dubai

Ondanks dat het stel inmiddels wellicht uit elkaar is, hebben zij zich gedurende de coronacrisis een lange periode op Dubai moeten vermaken. Samen met zoontje Lìo zaten zij in quarantaine in een luxe appartement.

Bron: RTL Boulevard, Instagram

