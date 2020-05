Cultuursector start online demonstratie ‘Cultuur in actie!’

Wegens de coronamaatregelen zit demonstreren op het Malieveld er nog even niet in. De cultuursector start daarom een online actie.

Cultuursector start demonstratie ‘Cultuur in actie!’

Door de coronacrisis zijn vele sectoren getroffen door de genomen maatregelen. Het kabinet steunt hen met een financiële bijdrage zodat zij het hoofd boven water kunnen houden en zij de coronatijd door komen. De financiële steun is echter niet voldoende voor de cultuursector. Daarom komt de sector in actie.

Vanaf komende vrijdag voert de cultuursector actie. Niet door middel van een protest op het Malieveld, maar door online te demonstreren. Zij proberen hierdoor de aandacht van de staat te trekken om zo meer financiële steun voor de sector te ontvangen. Artiesten, cabaretiers, podiumbouwers, organisatoren, cateraars en meer komen vertellen wat hun werk is, wat hun werk zo mooi maakt en vooral waarom hun vak zo belangrijk is.

‘Digitaal Malieveld’

Wegens de coronamaatregelen is het niet toegestaan om in grote groepen samen te komen. Via de website wordt er door middel van een teller bijgehouden hoeveel mensen zich aansluiten bij de actie op het ‘online Malieveld’.

Het project wordt gedurende de hele week gepresenteerd door 21 verschillende Nederlanders binnen de sector. Onder meer Paul de Leeuw, Daphne Bunskoek, Twan Huys, Irene Moors, Richard Groenendijk, Clairy Polak, Jörgen Raymann, Hanneke Groenteman en Marlijn Weerdenburg werken mee. Daarnaast laten artiesten als Claudia de Breij, Diederik Ebbinge, Dominic Seldis, Mylou Frencken, Bastiaan Ragas, Huub Stapel, Joost Spijkers en Angela Schijf hun stem horen.

‘Cultuur in actie!’ vindt plaats in DeFabrique in Utrecht en is vanaf vrijdag 30 mei 2020 tot en met vrijdag 5 juni 2020 live te volgen via de livestream op www.cultuurinactie.nl.

Bron: Telegraaf, www.cultuurinactie.nl

