Rob Dekay in voorjaar 2021 naar de Oosterpoort in Groningen

Goed nieuws voor Rob Dekay fans. De zanger reist in het voorjaar van 2021 naar Groningen voor een eenmalige optreden bij De Oosterpoort.

Rob Dekay naar De Oosterpoort

Rob Hakema, beter bekend als Rob Dekay, reist aankomend voorjaar af naar Groningen. Op vrijdag 26 maart 2021 betreedt Hakema de bühne van De Oosterpoort waar hij om 20:00 uur met zijn optreden van start gaat.

Kaartverkoop

Tickets voor de show zijn per direct te bemachtigen via de website van SPOT.

Wie Is De Mol?

Dekay timmert al jaren aan de weg tot succesvol muzikant. Sinds zijn deelname aan het televisieprogramma ‘Wie Is De Mol?’ is zijn bekendheid flink gestegen. De artiest bleek gedurende het seizoen een dubbele agenda te onderhouden, aangezien hij de mol was.

Bron: SPOT

Foutje gezien? Mail de redactie.​