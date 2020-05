BLØF-zanger Paskal Jakobsen komt in zomer 2020 met kookboek

Paskal Jakobsen brengt in de zomer van 2020 samen met chefkok Edwin Vinke een kookboek uit waarin de mannen hun favoriete gerechten hebben gebundeld.



BLØF-zanger Paskal Jakobsen slaat een zijweg in. De 46-jarige artiest en zijn goede vriend, tevens ook kok, Edwin Vinke hebben de handen ineen geslagen. De mannen brengen in juni een eigen kookboek uit. Op donderdag 11 juni 2020 verschijnt ‘Ruige Kost’.

Kookliefhebbers kunnen de favoriete recepten van het tweetal verwachten. De gerechten zijn geïnspireerd door hun gemaakte reizen en hun liefde voor de provincie Zeeland.

Bron: RTL Boulevard

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.