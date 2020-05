Duncan Laurence releaset in voorjaar 2020 eerste plaat

Zanger Duncan Laurence brengt in het voorjaar van 2020 nieuwe muziek uit. Zijn debuut EP verschijnt aankomende maand.

Duncan Laurence komt met ‘Worlds On Fire’

Duncan Laurence heeft gewerkt aan nieuw materiaal. Op woensdag 13 mei 2020 verschijnt de debuut-EP van de Songfestival winnaar van vorig jaar. Diezelfde dag brengt de artiest een nieuwe single uit, genaamd ‘Someone Else’.

EP

De EP, die vijf nummers telt, heet ‘Worlds On Fire’ en is het debuut van de muzikant. Op de EP verschijnen staan nummers zoals ‘Love Don’t Hate It’, het laatst uitgebrachte nummer van Duncan, maar ook zijn winnende Songfestival-lied ‘Arcade’. De titels van de andere twee songs worden later bekend gemaakt.

‘Someone Else’

Laurence is voor zijn single ‘Someone Else’ naar Los Angeles afgereisd om samen te werken met songwriter Leland (bekend van zijn werk met Selena Gomez en Troye Sivan) en producent Bram Inscore, die ook eerder met Troye Sivan samenwerkte.

Bron: AD, NU.nl

