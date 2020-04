Dream Wife brengt in zomer 2020 nieuwe plaat uit

Goed nieuws voor Dream Wife fans. De rockband is de studio ingedoken om aan nieuwe muziek te werken voor een gloednieuw album.

‘So When You Gonna’

De kersverse plaat van de meidengroep verschijnt in de zomer van 2020. ‘So When You Gonna‘ wordt op vrijdag 3 juli gepresenteerd en is als CD via de website van Bol.com te reserveren.

Verschillende genres

Je kunt de muziekstijl van de dames niet in één hokje stoppen. De nummers van Dream Wife bestaat uit verschillende muziekgenres waaronder punk, rock, indierock en pop. Benieuwd naar het werk van de muziekgroep. Bekijk en beluister hieronder de videoclip van het pas uitgebrachte nummer. ‘Hasta La Vista’, dat op woensdag 22 april verscheen.

