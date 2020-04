Baauer presenteert in zomer 2020 nieuw album

Baauer is de studio ingedoken om aan nieuwe muziek te werken. In de zomer van 2020 brengt de Amerikaanse muzikant een gloednieuw album uit.

‘Planet’s Mad’

In de zomer van 2020 releaset Harry Bauer Rodrigues, beter bekend als Baauer, zijn kersverse plaat. ‘Planet’s Mad‘ verschijnt op vrijdag 5 juni 2020 digitaal en wordt op 31 juli 2020 in fysieke vorm uitgebracht. Het album is te reserveren via de website van Bol.com.

Harlem Shake

De producent heeft gedurende zijn carrière veel muziek gemaakt. In de zomer van 2012 bracht Harry de hit ‘Harlem Shake‘ uit. Het nummer ging viraal op sociale media omdat mensen wereldwijd video’s uploadden waarin zij op het lied stonden te bewegen en dansen in de meest gekke situaties. Benieuwd naar het nummer? Beluister ‘Harlem Shake’ hieronder.

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​