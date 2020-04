Luke Bryan presenteert nieuw album in zomer 2020

Countryzanger Luke Bryan heeft aan nieuw materiaal gewerkt en brengt in de zomer van 2020 zijn gloednieuwe muziekalbum uit.

‘Born Here Live Here Die Here’

De Amerikaanse zanger Thomas Luther Luke Bryan, beter bekend onder de artiestennaam Luke Bryan, brengt op vrijdag 7 augustus 2020 zijn kersverse plaat uit. ‘Born Here, Live Here, Die Here’ is als CD via de website van Bol.com te reserveren.

Hitmachine

Als artiest streef je ernaar dat je muziek in de smaak valt, zo ook Thomas Luther. Het is de inmiddels 44-jarige muzikant gelukt om gedurende zijn carrière hit na hit te scoren. Nummers als ‘That’s My Kind Of Night’, ‘Do I’ en ‘Play It Again’ leverden de artiest meer dan 100 miljoen streams op. Bekijk en beluister hieronder zijn grootste hit ‘Fishin’ And Lovin’ Every Day‘.

Bron: YouTube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​