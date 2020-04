Nick Cave verplaatst Ziggo Dome concert naar 2021

Nick Cave & The Bad Seeds keren in 2021 terug in de Ziggo Dome. De band zou in april 2020 al in de Amsterdamse zaal optreden, maar moest zijn show annuleren vanwege de coronacrisis.

Nick Cave & The Bad Seeds in 2021 naar Ziggo Dome

Het concert van Nick Cave & The Bad Seeds heeft een nieuwe datum gekregen! De uitverkochte show, die oorspronkelijk op 29 april 2020 zou plaatsvinden in de Ziggo Dome, is verplaatst naar 2021. De Australische zanger en zijn band betreden het Amsterdamse podium op zondag 11 april 2021. Reeds gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.

De 62-jarige Cave liet in maart al weten dat de aankomende Europese tour niet door zou gaan en dat er naar vervangende data gezocht werd. “Hoewel het erg teleurstellend is, voelt dit als de beste manier om jullie allemaal zo veilig mogelijk te houden”, schreef de singer-songwriter destijds op Twitter.

Nick Cave & The Bad Seeds have rescheduled their European and UK Tour to start in Spring 2021. All original tickets remain valid. Dates and info here: https://t.co/LroUoUE4eO pic.twitter.com/cR3aTMPmwG — Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) April 8, 2020

Bron: Ziggo Dome

Foutje gezien? Mail de redactie.​