Gregory Porter brengt in zomer 2020 nieuw album uit

Gregory Porter is de studio ingedoken om aan nieuw materiaal te werken. In de zomer van 2020 brengt de zanger zijn nieuwe album uit.

Gregory Porter komt met album ‘All Rise’

Jazzzanger Gregory Porter heeft gewerkt aan nieuwe muziek. Zijn kersverse plaat genaamd ‘All Rise‘, inmiddels het zesde album van de artiest, verschijnt op vrijdag 28 augustus 2020 en is als CD en LP te reserveren via de website van Bol.com.

Meer dan een zanger

Gregory is niet alleen zanger maar ook tekstdichter, musicalacteur en filmacteur. In 2014 won de man een Grammy Award voor zijn derde uitgebrachte studioalbum ‘Liquid Spirit’, in de categorie ‘Best Jazz Vocal Album’. Benieuwd naar muziek van Porter? Bekijk en beluister hieronder ‘Be Good’.

Bron: Youtube, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​