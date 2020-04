“Componist Hans Zimmer vraagt scheiding aan”

Hans Zimmer en zijn vrouw Suzanne Zimmer gaan scheiden. Volgens ‘TMZ’ heeft de componist afgelopen week de scheidingspapieren bij de rechtbank ingeleverd.

Hans en Suzanne uit elkaar

Het sprookje tussen Hans Zimmer en Suzanne is over; het vuur is gedoofd en de twee stappen uit het liefdesbootje. Het stel heeft de scheidingspapieren ondertekend. Volgens de entertainmentwebsite ‘TMZ’ zou de Duitse producent afgelopen week, vrijdag 3 april 2020, de documenten bij de rechtbank van Los Angeles hebben afgegeven.

De voormalige tortelduifjes hebben samen vier kinderen gekregen dat maakt dat de muzikant vijf kinderen heeft, waarvan één dochter uit zijn voorgaande huwelijk. Waarom Hans en zijn vrouw gaan scheiden is niet bekend.

Bron: AD

Foutje gezien? Mail de redactie.​