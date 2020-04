Festivalbaas Pinkpop Jan Smeets besmet met coronavirus

Pinkpop-directeur Jan Smeets is positief getest op corona. Dat meldt ZO-NWS

Jan Smeets heeft corona

Omdat de 75-jarige Smeets in de zogeheten risicogroep valt, is bij hem een test afgenomen. De Pinkpop-baas is hartpatiënt waardoor hij een hoog risico loopt bij een besmetting. De festivaldirecteur maakt het naar omstandigheden goed en mag thuis uitzieken. Wel wordt hij goed in de gaten gehouden.

Pinkpop

Pinkpop is een jaarlijks, driedaags popfestival in Landgraaf. Een beslissing over de eventuele doorgang van de 2020 editie wordt niet voor half mei verwacht.

Bron: ZO-NWS

