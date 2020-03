Alicia Keys brengt persoonlijk boek uit

Alicia Keys brengt volgende week haar nieuwe boek uit, waarin haar persoonlijke en emotionele strijd met zichzelf naar voren komt.

‘More Myself’

De 39-jarige zangeres laat in het boek ‘More Myself‘, dat op dinsdag 31 maart 2020 verschijnt, weten dat zij vanwege haar carrière dicht tegen een depressie aan zat. Gelukkig vond zij steun en liefde bij haar 41-jarige man Swizz Beatz. Samen trouwden zij in 2010 en werden ouders van twee zonen. Ondanks al het geluk, bleef de artieste met haar onzekerheden worstelen.

Uitstel van ‘ALICIA’

Het nieuwe muziekalbum van Alicia Keys genaamd ‘ALICIA‘ verschijnt op vrijdag 15 mei 2020. Keys maakte vorige week bekend haar tour omtrent haar boek- en albumrelease uit te stellen wegens de actualiteiten rondom het coronavirus.

Bron: AD.nl, Bol.com

Foutje gezien? Mail de redactie.​