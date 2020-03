Zanger Jackson Browne besmet met coronavirus

Singer-songwriter Jackson Browne is positief getest op het coronavirus. De 71-jarige zanger denkt het virus tijdens een optreden te zijn opgelopen.

Jackson heeft corona

De Amerikaanse artiest heeft het coronavirus te pakken. Jackson denkt het virus tijdens het benefietconcert ‘Love Rocks NYC’ in New York te zijn opgelopen, dat meldt de muzikant aan popmagazine ‘Rolling Stone’. Browne laat weten dat hij zich meteen liet testen nadat hij symptomen kreeg. De singer-songwriter moest steeds vaker hoesten en had ook last van koorts. Jackson Browne heeft een milde vorm van het COVID-19 en hoeft dus niet in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Bron: RTL Boulevard, Rolling Stone

