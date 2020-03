Rhys Lewis brengt in voorjaar 2020 gloednieuw album uit

De Engelse soulzanger Rhys Lewis Is de studio ingedoken om aan nieuw materiaal te werken. In het voorjaar van 2020 releaset de artiest zijn tweede album.



‘Things I Chose To Remember’

Op vrijdag 24 april 2020 verschijnt het gloednieuwe album ‘Things I Chose To Remember‘ van Rhys Lewis. De nieuwe plaat is op de website van Bol.com te reserveren.

Clubtour

Ter promotie van zijn nieuwe plaat start de Britse singer-songwriter op de releasedatum met een clubtour door Engeland. Op dinsdag 21 januari 2020 gaf de muzikant een primeur. Rhys bracht het lied ‘When Was The Last Time’ uit, één van de nummers op het album. Beluister ‘When Was The Last Time’ hieronder.

Bron: Bol.com YouTube

