Alle concerten en evenementen tot 1 juni 2020 afgelast wegens corona

Het kabinet heeft gisteren tijdens een persconferentie aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus.



Evenementen tot 1 juni afgelast

Op maandag 23 maart 2020 lichtte premier Rutte samen met ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn de nieuwe maatregelen, gebaseerd op advies van het RIVM, toe. Een van deze aangescherpte maatregelen is dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn verboden.

Tijdens een eerdere persconferentie, op 12 maart 2020, maakte het kabinet bekend alle evenementen met meer dan 100 bezoekers tot 6 april 2020 te verbieden.

Bijkomende maatregelen

Dat bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen zijn afgelast is niet de enige maatregel die is getroffen. Verder is het verplicht op 1,5 meter afstand te houden en mag men zich niet met meer dan drie personen openbaar op straat ophouden. Wie zich niet aan de regels houdt kan een boete, oplopend tot 400 euro, verwachten. Alle regels zijn na te lezen op de website van Rijksoverheid.nl.

Bron: Rijksoverheid

