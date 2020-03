Sam Smith brengt in juni 2020 nieuw album uit

Sam Smith de studio ingedoken om aan nieuwe muziek te werken. Aankomende zomer presenteert de zanger zijn derde album popalbum.

‘To Die For’

De nieuwste plaat van Sam Smith is pas vanaf vrijdag 5 juni 2020 verkrijgbaar, maar kan al wel te gereserveerd worden via Bol.com. ‘To Die For‘ is de derde plaat van de Britse artiest.

Hitmachine

Dat Smith een geboren muzikant is, blijkt uit zijn succesvolle carrière. Zo scoorde de artiest meerdere grote hits en zijn nummers werden miljoenen keren gestreamd en bekeken op YouTube. Op Valentijnsdag publiceerde Sam de gelijknamige single van zijn nieuwe album ‘To Die For’. Benieuwd naar het nummer? Beluister ‘To Die For’ hieronder.

Bron: YouTube, Bol.com

