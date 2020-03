The Robert Cray Band in zomer 2020 naar Nederland

The Robert Cray Band komt terug naar Nederland! In juli 2020 geeft de Amerikaans bluesmuzikant een tweetal intieme concerten in Utrecht en Hengelo.

The Robert Cray Band naar Utrecht en Hengelo

Op donderdag 2 juli staat The Robert Cray band in De Metropool in Hengelo. Een dag later, op vrijdag 3 juli 2020, is de gitarist en zanger met zijn band te zien bij Poppodium TivoliVredenburg te Utrecht. Tijdens de concerten zal de band zowel nummers van het nieuwe album ‘That’s What I Heard’ spelen als bekendere hits.

Concertkaarten

Tickets voor The Robert Cray Band zijn reeds in de verkoop gegaan via de websites van de poppodia.

Bron: Metropool, TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​