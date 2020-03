Had Marco Borsato affaire met ‘vakbondsvrouw’?

Marco Borsato zou, Naast Iris Hond en een secretaresse, ook een affaire hebben gehad met een bevriende ‘vakbondsvrouw’. Dat meldt De Telegraaf naar aanleiding van een artikel in weekblad Privé.



Vreemdganger

Marco heeft weer eens een scheve schaats gereden. De vrouw waarmee de zanger naar verluid een verhouding had, zou een goede bekende zijn van Marco en Leontine. Zij raakten enkele jaren geleden bevriend met een stel uit de Flevopolder. Hoewel Marco en Leontine regelmatig bij het stel over de vloer kwamen, gaan er geruchten dat Marco en de vrouw elkaar ook zagen zonder Leontine en de partner van de vakbondsvrouw erbij. De mannelijke partner doet zijn verhaal in het weekblad Privé. Dat meldt De Telegraaf.

Uit elkaar

Op dinsdag 4 februari 2020 maakte het jurylid van The Voice Of Holland bekend dat hijzelf en Leontine Borsato uit elkaar gaan. Reden voor de scheiding zou volgens velen een affaire zijn met Iris Hond zo’n 10 jaar geleden.

Bron: De Telegraaf

Foutje gezien? Mail de redactie.​