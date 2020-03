The Tallest Man On Earth met Amsterdam Sinfonietta langs theaters

The Tallest Man On Earth komt naar Nederland! De Zweedse singer-songwriter reist in 2021 langs theaters en doet dit samen met Amsterdam Sinfonietta.

The Tallest Man On Earth met Amsterdam Sinfonietta op tour

Goed nieuws voor fans van The Tallest Man On Earth! De singer-songwriter, echte naam Kristian Matsson, komt begin 2021 naar Nederland voor een bijzondere reeks shows. De Zweed reist in januari langs theaters door heel Nederland, samen met het Amsterdamse orkest Amsterdam Sinfonietta.

De muzikanten reizen volgend jaar langs de volgende theaters:

6 januari 2021: Muziekcentrum Enschede

7 januari 2021: Stadsgehoorzaal, Leiden

8 januari 2021: De Oosterpoort, Groningen

10 januari 2021: Theater Heerlen

12 januari 2021: TivoliVredenburg, Utrecht

13 januari 2021: Muziekgebouw Eindhoven

14 januari 2021: Musis, Arnhem

16 januari 2021: Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

17 januari 2021: Theater de Spiegel, Zwolle

19 januari 2021: Het Concertgebouw, Amsterdam

20 januari 2021: Theaters Tilburg

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via de websites van de theaters.

#NETBEVESTIGD De Zweedse singer-songwriter The Tallest Man on Earth komt samen met Amsterdam Sinfonietta naar De Oosterpoort! Beleef een avond waar verschillende muzikale werelden samenkomen. Koop NU je tickets via: https://t.co/o2Djf9Jp2Y pic.twitter.com/SdLBnEkQFM — SPOT Muziek (@spotmuziek) March 6, 2020

Bron: Amsterdam Sinfonietta

