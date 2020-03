De Dijk in 2020 langs Nederlandse poppodia

De Dijk heeft een reeks nieuwe shows aangekondigd. De band geeft in 2020 diverse concerten, waaronder in de Effenaar in Eindhoven.

De Dijk langs verschillende Nederlandse poppodia

De Dijk reist ook dit jaar langs een aantal festivals en treedt op bij verschillende poppodia. Bekijk hieronder het overzicht van de speellocaties en -data:

Zaterdag 6 juni 2020: openluchttheater, Lochem

Zondag 7 juni 2020: Hello Festival, Emmen

Vrijdag 12 juni 2020: Live at Wantij, Dordrecht

Zaterdag 13 juni 2020: Lansingerland Live, Bergschenhoek

Vrijdag 26 juni 2020: Theater de Kersouwe, Heeswijk-Dinther

Vrijdag 10 juli 2020: Zuiderparktheater, Den Haag

Zaterdag 11 juli 2020: Bospop, Weert

Donderdag 5 november 2020: Effenaar, Eindhoven

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn te koop via de websites van de theaters, concerten, festivals en Ticketmaster.

Bron: dedijk.nl

