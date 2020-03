Less Than Jake keert in 2020 terug naar Melkweg Amsterdam

Less Than Jake komt weer naar Nederland! De Amerikaanse ska-punkband treedt in oktober 2020 op in de Amsterdamse Melkweg.

Less Than Jake naar Melkweg

Less Than Jake is op donderdag 15 oktober 2020 te zien op het Amsterdamse podium. Dit werd bevestigd op Twitter. Het is niet de eerste keer dat de mannen in Nederland optreden. In oktober 2016 trad de band ook op in het Amsterdamse poppodium. Het vijftal tourt in oktober door onder andere Nederland, Duitsland en Italië. De ska-punkband, die in 1992 als heavy metalband begon, wordt bij de show ondersteunt door de Amerikaanse punkband Suicide Machines.

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Melkweg en Ticketmaster.

Europe! We're coming back this fall Party popperParty popperParty popper We'll have @tatsg and @ElvisJackson along with us for a good chunk of this and we even talked our longtime friends @TSMDetroit into joining the party in a select cities Tix on sale tmrw 10am! #lessthanjake pic.twitter.com/dPlruxWP9E — Less Than Jake (@LessThanJake) March 2, 2020

Bron: Melkweg, Twitter

Foutje gezien? Mail de redactie.​